Liebe Leser,

Microsoft konnte am Dienstag erneut zulegen, muss heute jedoch einem schwachen Gesamtmarkt Tribut zollen. Die Aktie verliert rund 3 %. Dennoch gehen Chartanalysten von deutlich steigenden Kursen in einem starken Trend aus und heben den Wert in den Rang eines Aufwärtstrends. Denn: Die Aktie ist schon seit vergangenem Herbst deutlich nach oben geklettert und könnte diesen Aufwärtsmarsch nach Meinung der Analysten klar fortsetzen. Zuletzt waren 75 Euro als wichtige Hürde unterkreuzt ... (Frank Holbaum)

