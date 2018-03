Kurz vor der Osterpause halten sich viele Anleger mit Blick auf das anstehende Quartalsende zurück. Unter Druck stehen die Tesla-Aktien wegen eines Unfalls mit einem Tesla-Auto.

Nach dem Ausverkauf am Dienstag haben die US-Börsen am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow Jones verbesserte sich in den ersten Minuten um 0,1 Prozent auf 23.894 Punkte. Der S&P500 ließ 0,2 Prozent auf 2606 Punkte Federn. Der Nasdaq-Composite an der Technologiebörse Nasdaq notierte etwa 0,6 Prozent niedriger. Viele Anleger hielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...