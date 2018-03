Zürich (ots) - Bitfinex, eine der weltweit grössten Börsen für

Kryptowährungen, prüft den Umzug in die Schweiz. «Wir suchen ein

neues Domizil für Bitfinex und die Muttergesellschaft iFinex, an

welchem wir die bisher auf mehrere Standorte verteilten Operations

zusammenführen wollen», bestätigt Bitfinex-Chef Jean-Louis van der

Velde gegenüber der «Handelszeitung». «Die Schweiz steht zuoberst auf

der Liste der Jurisdiktionen, die wir prüfen», so van der Velde

weiter. In den letzten Wochen kam es bereits zu mehreren Treffen mit

dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und zu

einem Austausch mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann, dem Vorsteher

des Wirtschaftsdepartements.



In trockenen Tüchern ist die Angelegenheit nicht. Das hängt mit

den Herausforderungen zusammen, vor welchen die Regulatoren und die

Finanzmarktaufsicht Finma stehen. Diese müssen beurteilen, wie die

teilweise neuen Prozesse in der Kryptowelt innerhalb des bestehenden

Rechts zu bewerten sind. Bitfinex prüft alternativ auch den Standort

London.



Das Unternehmen gehört zu den grössten und etabliertesten Börsen

für Bitcoin, Ether und andere digitale Assets. «Im aussergewöhnlich

guten Monat Dezember 2017 machte Bitfinex einen Umsatz von rund 110

Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 190 Millionen Dollar», sagt

van der Velde.



