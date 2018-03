Liebe Leser,

sehr wichtige Signale kommen von Dialog Semiconductor. Die Aktie des britisch-schwäbischen Chip-Unternehmens ist am Mittwoch um sage und schreibe fast 15 % nach unten gerauscht. Ein Alarmsignal, meinen Analysten natürlich sofort. Was aber steckt dahinter und wie sollten sich Investoren jetzt verhalten? Konkret: Die Aktie ist nun in einem charttechnischen Abwärtstrend, der sich just durch diese Entwicklung verschärft. Short-Investoren werden zugreifen und versuchen, von fallenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...