Liebe Leser,

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur reagiert auf drohende Dieselverbote und kündigte dazu kürzlich ein neues Förderprogramm an. Unter dem Namen "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" sollen in einem ersten Schritt 107 Millionen Euro in Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie private und öffentliche Unternehmen investiert werden. Diese sollen mit den Mitteln eine Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schadstoffklassen Euro III bis V und EEV realisieren. ... (Robert Sasse)

