Ein Briefträger hat im saarländischen Illingen zahlreiche Briefe und Werbeprospekte in den Müll geschmissen. Die Postsendungen seien in der blauen Tonne des 28-Jährigen gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Deutschen Post war der Mann erst seit Februar bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen. In der Folge seien "peu a peu" Beschwerden bei der Post eingegangen. Wie viele Briefe er weggeworfen haben könnte, ist demnach noch nicht klar. Die aufgefundenen Sendungen würden nun zugestellt.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Mannes in St. Wendel am vergangenen Mittwoch. Dabei wurde nach Angaben der Beamten "weiteres Beweismaterial" sichergestellt. In welchen Gebieten der Mann seiner Aufgabe nicht nachkam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Deutsche Post betonte, bei der Einstellung habe das polizeiliche Führungszeugnis des Mannes keinen Eintrag gehabt.

Der Illinger Bürgermeister Armin König sagte, die Unterschlagung habe sich seinen Informationen zufolge über Wochen hingezogen. Briefe seien auch am Wertstoffcontainer gefunden worden. Am Dienstag habe die Post Entschuldigungsschreiben und fehlende Briefe zugestellt. König stellte Strafanzeige wegen Verdachts der Postunterdrückung./fdo/DP/mis

ISIN DE0005552004

AXC0284 2018-03-28/16:47