Zürich (ots) - Der weltgrösste Leihvelo-Anbieter Ofo aus China

eröffnet eine Dependance in Bern und drängt damit auf den Schweizer

Markt. Das berichtet die «Handelszeitung». Ofo gibt sich gegenüber

der «Handelszeitung» noch zurückhaltend und teilt mit, «derzeit noch

keine detaillierten Pläne für die Schweiz» zu haben, stellt aber den

Rollout in absehbarer Zeit in Aussicht. Präsident der Schweizer Firma

ist der Gründer persönlich, Dai Wei. Ofo ist die Nummer eins bei

Leihvelos mit einem Marktwert zwischen 2 und 3 Milliarden Dollar. Ofo

ist präsent in 250 Städten mit mehr als zehn Millionen Leihvelos.

Nummer zwei weltweit ist Mobike mit mehr als acht Millionen

Leihvelos. Dritter im Bunde ist die deutlich kleinere O-Bike, deren

Bikes in der Schweiz bereits unterwegs sind. O-Bike musste zuletzt

einen Dämpfer erfahren: Die Firma musste in München sowie in Wien

Hunderte Leihvelos aus dem Verkehr ziehen. Auch in Zürich hatte es

Unmut wegen vieler abgestellter Leihvelos gegeben.



