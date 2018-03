Zürich (ots) - Der ehemalige Bankchef Pierin Vincenz tritt als

Präsident der Raiffeisen-Tochter Investnet ab, wie die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Das KMU-Vehikel

steht im Zentrum der Raiffeisen-Beteiligungs-Affäre, wegen der

Vincenz seit mittlerweile einem Monat in Zürich in Untersuchungshaft

sitzt.



An Vincenz' Stelle präsidiert neu der Firmenkunden-Chef der

Raiffeisen, Urs Gauch, die Investnet. Die Genossenschaftsbank ist an

KMU-Beteiligungsgesellschaft Mehrheitseignerin. Auf Anfrage heisst es

in der Raiffeisen-Zentrale in St. Gallen, dass Pierin Vincenz sich

vor geraumer Zeit dazu entschieden habe, an den kommenden

Generalversammlungen der Investnet Anfang April nicht mehr zur Wahl

anzutreten. «Pierin Vincenz kann zurzeit aus bekannten Gründen seine

Rolle als Verwaltungsratspräsident nicht wahrnehmen, weshalb man das

Verwaltungsratspräsidium als Vorbereitung neu besetzt hat», so

Sprecher Dominik Chiavi.



Noch vor dem Strafverfahren gegen den Ex-Chef hatte Raiffeisen

Ende Februar angekündigt, die Beteiligungsverhältnisse bei Investnet

neu ordnen zu wollen. Offiziell hält Pierin Vincenz 15 Prozent an der

Investnet-Holding, seit er im Herbst 2015 bei der Genossenschaftbank

als Chef ausschied.



Originaltext: Handelszeitung

