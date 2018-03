Der Euro ist am Mittwoch von einer breit angelegten Stärke des US-Dollar unter Druck gesetzt worden. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2345 Dollar und damit über einen halben Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am frühen Nachmittag auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8066 (0,8080) Euro.

Nach einem ruhigen Vormittagshandel kam nachmittags sichtlich Bewegung in den Devisenhandel. Der amerikanische Dollar profitierte von günstigen Wachstumszahlen. Nach Regierungsangaben war die weltgrößte Volkswirtschaft der USA in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres stärker gewachsen als bisher bekannt. Anstatt eines bislang genannten Wachstums von auf das Jahr hochgerechnet 2,5 Prozent wurde jetzt eine Rate von 2,9 Prozent veröffentlicht. Die Zahlen belegen ein anhaltend robustes Wirtschaftswachstum.

Im Euroraum dagegen zeigt sich gegenwärtig ein etwas anderes Bild. Wirtschaftliche Frühindikatoren lassen vermuten, dass der Währungsraum den Höhepunkt seines konjunkturellen Aufschwungs hinter sich haben könnte. Fachleute rechnen zwar nicht mit einem Einbruch des Wirtschaftswachstums. Allerdings hat das absehbar schwächere Wachstum Auswirkungen auf die erwartete Geldpolitik im Euroraum. So werde der Euro durch aufkommende Zweifel an einer baldigen geldpolitischen Wende durch die EZB belastet, sagte Devisenfachmann Wolfgang Kiener von der BayernLB.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87605 (0,87940) britische Pfund, 131,60 (131,04) japanische Yen und 1,1801 (1,1764) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1332,45 (1341,45) Dollar gefixt./bgf/jkr/he

