New York - Nach dem letztlich sehr schwachen Vortag hat sich die Wall Street am Mittwoch wieder etwas stabilisiert. Der Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 0,26 Prozent auf 23'918,63 Punkte zu. Tags zuvor hatte er seine Erholung vom jüngsten Sechswochentief zwar zunächst auf 24'446 Punkte ausgebaut, war dann jedoch wieder kräftig auf Talfahrt gegangen.

Der breit gefasste S&P 500 kam derweil mit 2'612,59 Punkten kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor weitere 0,80 Prozent auf 6'477,55 Punkte.

Die Wirtschaft der USA war am Jahresende 2017 etwas stärker gewachsen ...

