28. März 2018. Der DAX fällt weiter und etliche private Anleger greifen beherzt gegen den Trend zu, während sich viele Profis an die Seite zurückziehen. Ob die Rechnung für erste aufgehen kann, ist nach Goldbergs Ansicht fraglich, aber möglich.

Volatilität und kurzfristige Stimmungswechsel an den Aktienmärkten bleiben dies -und jenseits des Atlantiks hoch. Gab es etwa gestern Vormittag noch ein gewisses Aufatmen im Handelskonflikt mit den USA, weil sich die Wogen angesichts der angedeuteten Verhandlungsbereitschaft von US-Finanzminister Steven Mnuchin geglättet hatten, überwogen am Nachmittag bereits wieder die Zweifel. Und am Ende des Tages standen vor allen Dingen bei den US-Technologiewerten dicke Minuszeichen auf den Anzeigetafeln - die Nasdaq verlor nicht nur 2,9 Prozent an Wert, sondern machte auch noch den ganzen Vortagesgewinn zunichte. Hinzu kamen Nachrichten, dass etwa der 160 Milliarden US-Dollar schwere Hedgefonds Bridgewater seine Short-Positionen in prominenten DAX-Werten während der vergangenen Tage noch einmal weiter aufgestockt haben soll.

Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die mittelfristig orientierten institutionellen Anleger, die wir allwöchentlich befragen, auch während der vergangenen Handelstage nicht dauerhaft mit DAX-Werten eindecken wollten. Daran änderte auch nichts, dass der DAX in der Punktbetrachtung im Wochenvergleich um 3,7 Prozent nachgegeben hat - eine Risikoprämie, die offensichtlich kaum jemanden zu größeren Engagements verleitet hat. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich gerade einmal um 3 Punkte auf einen Stand von +1 Punkte verbessert. Dabei verzeichnen wir praktisch keine neuen Optimisten, sondern lediglich ein paar frühere Pessimisten, die angesichts der fallenden Kurse ihre Gewinne realisiert haben.

Mutig aus guter Erfahrung

Anders die Privatanleger, bei denen sich die Stimmung nicht verschlechtert hat. Immer noch geht man in diesem Panel offensichtlich davon aus, dass die DAX-Korrektur seit dem Allzeithoch vom 23. Januar von sage und schreibe rund 13.602 Zählern noch gesund sei. Zumindest ist der Börse Frankfurt Sentiment-Index gegenüber der Vorwoche um 7 Punkte auf einen Stand von +14 Punkte gestiegen, und zwar, weil immerhin 5 Prozent aller Befragten das Lager der Neutralen verlassen und sich für einen Einstieg in die Schwäche entschieden haben.

Bereits zum zweiten Male in der derzeitigen Korrektur zeigen sich die Privatanleger also mutiger als ihre institutionellen Pendants. Beim ersten Mal ging diese Rechnung übrigens für die meisten von ihnen auf. Gut möglich, dass man gegen den Trend noch einmal so erfolgreich sein möchte. Allerdings sollte auch klar sein, dass diese Schnäppchen-Engagements wohl nicht von allzu langer Dauer waren und vermutlich schon nach Kursgewinnen in Höhe von 2 bis 3 Prozent wieder glattgestellt worden sein dürften.

Obgleich beide Sentiment-Indizes in der absoluten Betrachtung wieder in positivem Terrain notieren, zeigen die Drei- und Sechs-Monatsvergleiche, dass die relative Stimmung bei den Privatanlegern bestenfalls als neutral und bei den Institutionellen immer noch als leicht negativ bezeichnet werden muss. Gerade dass Letztere angesichts der DAX-Schwäche nicht zugreifen wollen, muss als Indiz für ein tiefer gehendes Misstrauen gewertet werden. Womöglich gehen gerade diese Akteure davon aus, dass ein Kursverlust von mehr als 13 Prozent in der Spitze nicht mehr als gesunde Korrektur eingestuft werden kann. Allerdings hat sich in diesem Panel der Pessimismus während der vergangenen Wochen aber auch nicht wirklich dramatisch erhöht. Mit anderen Worten: Vorsicht ist angebracht, aber Verzweiflung sieht anders aus.

