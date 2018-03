HPI AG: Veränderung im Vorstand/Personalie DGAP-News: HPI AG / Schlagwort(e): Personalie HPI AG: Veränderung im Vorstand/Personalie 28.03.2018 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HPI Unternehmensnachrichten HPI AG: Veränderung im Vorstand/Personalie München, 28. März 2018: Die HPI AG gibt hiermit bekannt, dass die Vorstandsmandate von Axel Hamann zum 31.12.2017 und das von Carlo Thewes zum 31.01.2018 ausgelaufen sind. Damit sind beide aus der Geschäftsführung der HPI AG und der 3KV GmbH, einer Tochtergesellschaft der HPI AG, ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt beiden Herren für ihr Engagement und ihren Beitrag zum Unternehmen. David Nicholas Vincent, der bereits seit Juli 2017 den Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der 3KV GmbH verstärkt, ist seit dem 01.02.2018 Alleinvorstand der HPI AG sowie seit dem 01.01.2018 alleiniger Geschäftsführer der 3KV GmbH. Hintergrund dieser Personalveränderungen ist, dass die mehrjährige Restrukturierungsphase der HPI AG im Geschäftsjahr 2017 weitgehend abgeschlossen werden konnte. Die Gesellschaft plant zeitnah noch ausstehende Jahresabschlüsse zu veröffentlichen und im ersten Halbjahr dieses Jahres eine ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Unternehmensprofil HPI AG Die HPI AG ist die Management Holding der HPI Gruppe. Die HPI Gruppe besteht aus der 3KV GmbH als Spezialdistributor für IT -Infrastrukturlösungen in der DACH-Region sowie der Procurement Unlimited GmbH (früher HPI GmbH) und deren Tochtergesellschaften als unabhängiger Dienstleister für strategisches Einkaufsmanagement. Die Aktien der HPI AG werden unter dem Börsenkürzel CEW3 (ISIN: DE000A0JCY37) im Freiverkehr der Börse München gehandelt. Kontakt: HPI AG David Nicholas Vincent / Vorstand Fürstenrieder Straße 267 D-81377 München Tel. +49 (0) 089 800656-0 Fax +49 (0) 089 800656-66 E-Mail: nick.vincent@hpi-ag.com www.hpi-ag.com Crossalliance communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Tel.: +49 (89) 898 272 27 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HPI AG Central Tower Landsberger Strasse 110 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 800 656 444 Fax: +49 (0)89 800 656 449 E-Mail: info@hpi-ag.com Internet: http://www.hpi-ag.com ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669875 28.03.2018

ISIN DE000A0JCY37

AXC0288 2018-03-28/17:00