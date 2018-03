Die Wachstumsdynamik beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer reicht nach Ansicht der Commerzbank nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus. Analyst Daniel Wendorff verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie auf den trägen Start in das bis Ende November laufende Geschäftsjahr 2017/18. Im weiteren Jahresverlauf rechnet er nicht mehr mit einer deutlichen Erholung, sondern sieht vielmehr die Profitabilität zunehmend unter Druck. Entsprechend stufte er die Aktie des MDax -Unternehmens von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 77 auf 68 Euro. Damit sieht er aktuell nur noch ein Kurspotenzial von rund einem Euro. Das Papier notiert bei knapp 67 Euro.

"Operativ betrachtet, dürften die Umsätze im ersten Geschäftsquartal von Gerresheimer - bereinigt um Währungseffekte - auf dem Niveau des Vorjahres liegen", schrieb er. Unter Berücksichtigung des starken Euro sei sogar ein Rückgang um rund 5 Prozent zu erwarten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um 10 Prozent schwächer ausgefallen sein.

Auf der Profitabilität dürften vor allem höhere Preise für Harz in der Plastiksparte und eine Ofenreparatur im US-Glasverpackungssegment gelastet haben. Für die Vereinigten Staaten geht Wendorff zudem von einer geringeren Kundennachfrage aus, und erwartet dies auch für die gesamte Sparte Primary Packaging Glass.

"Unsere reduzierten Schätzungen für 2017/18 sind dennoch nicht konservativ", schrieb er und verwies auf seine Prognosen im Vergleich zu den Konzernzielen. Während er nun für das laufende Geschäftsjahr mit Umsätzen von 1,4 Milliarden Euro rechnet und einem bereinigten Ebitda von 316 Millionen Euro hatte Gerresheimer für den Umsatz eine Zielspanne von 1,35 bis 1,4 Milliarden Euro genannt und für das operative Ergebnis von 305 bis 315 Millionen Euro.

Wegen des positiven einmaligen Steuereffekts aufgrund der US-Steuerreform dürften der Überschuss und das Ergebnis je Aktie zwar deutlich höher ausfallen, von Dauer sei dies aber nicht. Gerresheimer will die Konzernzahlen für das erste Geschäftsquartal am 12. April veröffentlichen.

Mit der Einstufung "Hold" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie eine Gesamtrendite von mehr als 0, aber weniger als 20 Prozent aufweisen dürfte. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./ck/mis

