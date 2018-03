Zürich (ots) - Bei Ruag Ammotec, der Munitionsdivision des

bundeseigenen Rüstungsbetriebs, gab es neben dem jüngst von der

«Handelszeitung» publik gemachten Russland-Fall mindestens zwei

weiteren Compliance-Fälle in den USA beziehungsweise in Ungarn. Dies

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Die

Governance-Probleme führten schliesslich zum Rücktritt des

langjährigen Ammotec-Chefs Cyril Kubelka im Herbst 2017. Ruag

erklärt, dass es «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen», unter

anderem zur «Governance», zum «Austritt des Divisionsleiters» kam.



Bei einer Ruag-Ammotec-Tochter in den USA kam es 2011 zu fiktiven

Entsorgungsgeschäften mit Dritten und privaten Waffenverkäufen. Der

damalige USA-Chef soll unrechtmässige Profite im hohen sechsstelligen

Bereich erzielt haben. Er wurde von der Ruag weder straf- noch

zivilrechtlich belangt. Der «Vorfall in Tampa» sei intern aufgedeckt

worden, sagt eine Ruag-Sprecherin: «Es wurden Massnahmen eingeleitet

und das Arbeitsverhältnis mit dem betroffenen Mitarbeiter wurde

gekündigt.»



Auch im Munitionswerk in Ungarn gab es schwere Compliance-Mängel.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat diese 2016 anonymisiert

dokumentiert: «Ein formelles internes Kontrollsystem ist nicht

implementiert. Weisungen liegen kaum vor. Belege für abgerechnete

Spesen konnten nicht vorgelegt werden. (...) Wer welche Kompetenzen

in Bezug auf finanzrelevante Vorgänge hat, ist im Einzelnen nicht

formell geregelt.» Als die EFK in Ungarn nachprüfen will, informiert

die Ruag-Führung die Akteure. «Somit besteht Verdunkelungsgefahr, was

den Nutzen der Abklärung infrage stellt», schreibt die EFK. Die

Compliance-Mängel in Ungarn führten schliesslich zum Rücktritt des

Ammotec-Chefs Kubelka.



Originaltext: Handelszeitung

