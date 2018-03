Bloomberg New Energy Finance kommt in einer aktuellen Analyse für das erste Halbjahr 2018 in der Photovoltaik weltweit auf durchschnittliche Stromgestehungskosten von 70 US-Dollar pro Megawattstunde. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 ist das ein Rückgang um 18 Prozent.Kohle- und Gaskraftwerke sehen sich angesichts der spektakulären Kostensenkungen in der Photovoltaik, der Windkraft und bei den Batteriespeichern einer zunehmenden Bedrohung ihrer Position im weltweiten Stromerzeugungsmix ausgesetzt. Das belegt ein weiteres Mal eine Untersuchung, die Bloomberg New Energy Finance (BNEF) am Mittwoch ...

