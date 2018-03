Mainz (ots) -



Woche 13/18 Donnerstag, 29.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Gerhard Stoltenberg Deutschland 2016



6.20 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Franz Josef Strauß Deutschland 2016



7.05 ZDF.reportage Tatort Wohnzimmer Einbruchsermittler auf Spurensuche Deutschland 2016



7.35 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017



9.05 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



9.55 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017



10.25 Tatort Internet Plattform der Betrüger Deutschland 2017



11.10 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



11.55 Datenkrake Facebook Das Milliardengeschäft mit der Privatsphäre



12.35 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputt Deutschland 2016



13.05 ZDFzoom Heirat ohne Liebe Zwangsehen in Deutschland Deutschland 2018



13.35 Sicherheitsrisiko Passfälschung Das boomende Geschäft mit falschen Identitäten Deutschland 2017



14.20 Jagd auf Schleuser Bundespolizei im Einsatz Deutschland 2017



15.05 ZDF.reportage Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014



15.35 ZDF.reportage Dealer, Drängler und Vermisste Einsatz im Polizeihubschrauber Deutschland 2014



16.05 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016



16.50 Containerschiff XXL Die MOL Triumph und der Hamburger Hafen Deutschland 2017



17.20 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Riesenpott voraus Deutschland 2016



18.05 Die Logistiker - Arbeiten am Frankfurter Flughafen Deutschland 2013



18.50 Rätsel um Flug MH370 Wo ist die Maschine der Malaysia Airlines? Großbritannien 2014



19.35 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



23.25 Im Niemandsland - Was Korea teilt



0.05 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



0.50 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



1.35 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



2.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016



3.05 Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe Großbritannien 2011



3.50 Rivalen: Kalaschnikow und M16 Frankreich 2016



4.35 Mit Kamera und Kalaschnikow Mein Ego-Trip nach Libyen







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121