Der IT-Sicherheitsspezialist Cyan ist erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet. Was steckt hinter Cyan - und wie sieht das Geschäftsmodell aus?

Nach dem Börsengang seines Unternehmens Cyan, das Sicherheitslösungen anbietet, hat der Vorstandsvorsitzende Peter Arnoth Grund zur Freude: Die Nachfrage nach der Aktie war so hoch, dass ihr Ausgabepreis mit 23 Euro am oberen Ende der Preisspanne lag. Bei 1,38 Millionen neuen Aktien nahm das Unternehmen damit 31,7 Millionen Euro ein.

Ein kleines Volumen im Vergleich zu den jüngsten Börsengängen der Deutsche Bank-Fondstochter DWS und des Online-Speicherdienstes Dropbox. Der Börsengang der DWS spülte 6,5 Milliarden Euro in die Kasse der Deutschen Bank und der Börsenwert von Dropbox lag zum Start bei 12,67 Milliarden Dollar.

Cyan will das Geld aus dem Börsengang nutzen, um weiter zu wachsen - sowohl organisch als auch durch Zukäufe.

Auch bei der Kundenaquisition scheint es derzeit rund zu laufen. Nach dem Börsengang teilte das Unternehmen mit, es habe einen Vertrag mit "Surf Telecom" abgeschlossen - einem großen brasilianischen Mobilfunkanbieter - und mit "I-New", einem Dienstleister, der Mobilfunkanbietern ohne eigenes Netz die nötige Infrastruktur bereitstellt.

700.000 Kunden bediene Surf Telecom, und bei I-New ist gar von fünf Millionen Mobilfunknutzern in mehr als 20 Ländern die Rede. Und dann habe man in der kommenden Woche noch einen Termin mit einem prominenten deutschen Institut im Bankbereich, kündigt CEO Arnoth geheimnisvoll an.

Arnoth gibt sich selbstbewusst. "Ich bin überzeugt, dass integrierte Produkte wie unseres in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...