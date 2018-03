Seit Jahren befindet sich die Deutsche Bank in den Schlagzeilen - meist negativ. Jetzt hat die britische Times berichtet, Deutschlands größtes Kredithaus sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für CEO John Cryan. Was das für die Aktie bedeutet und mit welchem Zertifikat Sie jetzt richtig positioniert sind, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Vivien Sparenberg von Vontobel über den möglichen Personalien-Wechsel bei der Deutschen Bank, die Probleme beim Investmentbanking und was man vom großen Sanierer Cryan übehaupt erwarten konnte.