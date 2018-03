Der Ölpreis ist in der letzten Zeit wieder deutlich angestiegen und das obwohl die Produktion auf Hochtouren läuft. Und es mehr als genug von dem schwarzen Gold auf dem Markt gibt. Welche Rolle gerade die Handelszölle auf Stahl und Aluminium beim so genannten Fracking spielen und warum sich die Lage im Iran mit neuer Personal-Besetzung im weißen Haus jetzt zuspitzt, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Johanna Claar mit Zertifikate-Experte Matthias Hüppe, HSBC, einige charttechnisch wichtige Marken bei WTI und welche Produkte sich jetzt anbieten.