Kronprinz Mohammed bin Salman unterzeichnete am Dienstag (Ortszeit) in New York eine entsprechende Absichtserklärung mit dem japanischen Technologie-Konzern Softbank, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa mitteilte. Demnach sollen bis 2019 zwei Sonnenfelder mit einer Leistung von 3 und 4,2 Gigawatt gebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...