Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2347 Dollar und damit über einen halben Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am frühen Nachmittag auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar fest. Zum Schweizer Franken konnte sich der Euro nicht über der Marke von 1,18 halten, ...

