Zürich (ots) - Nationalbank-Direktorin Andréa Maechler verteidigt

im Gespräch mit der «Handelszeitung» die anhaltend lockere

Geldpolitik mitsamt Negativzinsen: «Würden wir jetzt die expansive

Geldpolitik beenden, so wäre das Risiko gross, dass wir die günstige

Entwicklung gefährden würden.»



Denn die Stärke des Frankens zwinge weiterhin zur Vorsicht, und

die Lage am Devisenmarkt bleibe fragil: «Viele Marktteilnehmer zahlen

weiterhin eine Prämie dafür, um sich gegen eine starke Aufwertung des

Frankens abzusichern. Auch die Zinsdifferenz zum Ausland bleibt noch

sehr klein. Es ist kaum abzusehen, dass sich die Nachfrage nach

Franken fundamental ändern wird.»



Entscheidend sei ohnehin die gesamthafte Teuerungs- und

Wirtschaftsentwicklung. «Und hier wäre eine verfrühte Zinsanhebung

kontraproduktiv», so die SNB-Direktorin im

«Handelszeitung»-Interview. Denn auf der anderen Seite drohe von der

Inflation keine Gefahr. Diesen Punkt hatte die SNB-Spitze in ihrer

letzten Lagebeurteilung nochmals vertieft analysiert, und die

Datenlage sei klar: «Im Moment gibt es in der Schweiz keine besondere

Teuerungsdynamik.»



Die Grösse der SNB-Bilanz sei dabei kein bedrohlicher Faktor: Sie

bringe zwar Ertragsschwankungen mit sich, aber sei kein Hemmnis für

die Geldpolitik. «Wir haben weiterhin Spielraum. Und zwar in beide

Richtungen. Wenn wir wieder mit Deflationsrisiken konfrontiert wären,

hätten wir noch Raum für eine zusätzliche Bilanzausdehnung. Wir

könnten bei Bedarf weiter Devisen kaufen.» Oder umgekehrt die Bilanz

bei Bedarf auch wieder verkleinern.



