Lieber Leser,

der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen stark zugelegt. Ähnlich wie sein großer Bruder Gold kann auch Silber von den politischen Spannungen profitieren. Entwickelt sich auch hier ein Aufwärtstrend?

Anfang letzter Woche erlebte Silber noch ein kleines Verlaufstief. Währenddessen fiel der Kurs auf 16,20 $ zurück. Jetzt erlebt der Kurs in dieser Woche wieder eine Auferstehung und stieg gestern bis 16,70 $ an. Der Anstieg von Gold und Silber gehen meist Hand in Hand. ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...