Die Nervosität an den Märkten ist deutlich gestiegen. Daraus ergab sich in den vergangenen Handelstagen eine regelrechte Achterbahnfahrt an den Börsen. Börsenmoderator Holger Scholze bat Bastian Galuschka von GodmodeTrader um seine Einschätzung zur Verfassung des Gesamtmarktes. Außerdem analysiert der Experte im Interview die Charts von DAX, NASDAQ 100, NVIDIA, Evotec, Tesla und Gold.