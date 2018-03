GBC AG: Baumot Group AG - 25. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: Baumot Group AG - 25. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz 28.03.2018 / 17:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Am 25./26. April 2018 lädt die GBC AG zur 25. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz ein. Veranstaltungsort: The Charles Hotel - Sophienstrasse 28 - 80333 München Baumot Group AG // Präsentation am 25.04.2018 von 17:10 - 17:50 Uhr (Einzelgespräche am 25.04.2018 möglich, Anmeldung unter konferenz@gbc-ag.de) Folgende Gesellschaften haben sich bereits angemeldet: 25. April 2018 [1]Aves One AG 1. http://www.avesone.com/de/ [1]Baumot Group AG 1. http://baumot.de/ [1]bet-at-home.com AG 1. https://www.bet-at-home.com/de [1]BIG Blockchain Inteligence Group Inc. 1. https://blockchaingroup.io/ [1]cyan AG 1. https://www.cyansecurity.com/ [1]DEAG Deutsche Entertainment AG 1. http://www.deag.de/ [1]Deutsche Grundstücksauktionen AG 1. https://www.dga-ag.de/ [1]Einhell Germany AG 1. http://www.einhell.de/de_de.html [1]GK Software AG 1. https://www.gk-software.com/de/ [1]M1 Kliniken AG 1. https://www.m1-kliniken.de/ [1]mutares AG 1. https://mutares.de/ [1]Mynaric AG 1. https://mynaric.com/ [1]Northern Bitcoin AG 1. https://northernbitcoin.com/de/ [1]Photon Energy N.V. 1. http://www.photonenergy.com/ [1]Philion SE 1. http://www.philion.de/Start.html [1]SFC Energy AG 1. https://www.sfc.com/ [1]SPORTTOTAL AG 1. https://www.sporttotal.com/ [1]Staramba SE 1. https://staramba.com/ [1]Value Management & Research AG 1. http://vmr-group.de/ [1]wallstreet:online AG 1. https://www.wallstreet-online.de/ 26. April 2018 [1]EQS Group AG 1. http://www.eqs.com/ [1]AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 1. http://www.aureliusinvest.de/ [1]Blue Cap AG 1. https://www.blue-cap.de/ [1]Ecommerce Alliance AG 1. https://www.ecommerce-alliance.de/ [1]FinLab AG 1. http://www.finlab.de/index.php?id=2 [1]Going Public Media AG 1. https://www.goingpublic.de/ [1]Lechwerke AG 1. http://www.aureliusinvest.de/ [1]mVISE AG 1. https://www.mvise.de/ [1]UniDevice AG 1. https://www.boerse-muenchen.de/Aktie/DE000A11QLU3 [1]Value-Holdings AG 1. http://www.value-holdings.de/ [1]Vectron System AG 1. https://www.vectron-systems.com/de/ [1]vPE WertpapierhandelsBank AG 1. https://www.vpeag.com/ Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt) Themen: Es präsentieren sich interessante Aktiengesellschaften den anwesenden Investoren und Kapitalmarktteilnehmern. Parallel zu den Unternehmenspräsentationen ist die Möglichkeit für 1-on-1-Meetings mit den teilnehmenden Vorständen gegeben. Das Programm sowie das Anmeldefax zur Konferenz und 1-to-1-Meetings finden Sie ab der KW 12 unter www.mkk-investor.de. Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 670047 28.03.2018

