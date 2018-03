Unterföhring (ots) - - Das "Topspiel der Woche" am 30. Bundesliga-Spieltag ab 17.30 Uhr live und frei empfangbar auch auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Duell in der Allianz Arena



- Die Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund stimmen die Zuschauer ab 17.30 Uhr auf die Partie ein und analysieren das Spiel im Anschluss



Am 30. Bundesliga-Spieltag treffen mit dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zwei Vereine aufeinander, die die Geschichte der Bundesliga maßgeblich geprägt haben. Die 100. Auflage des Klassikers in der Bundesliga können auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live erleben. Am Samstag, 14. April überträgt Sky Sport News HD die Partie live und für jedermann frei empfangbar. Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.de und in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream des Senders zur Verfügung.



Ab 17.30 Uhr stimmt das Moderatoren-Duo Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher die Zuschauer mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund auf das "bwin Topspiel der Woche" ein. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Bundesliga-Spiel am Samstag um 18.30 Uhr live im Free-TV übertragen wird. Als Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss durch das Duell des Rekordmeisters gegen die Fohlen-Elf führen, Patrick Wasserziehr und Stefan Hempel gehen als Field-Reporter auf Stimmenfang.



Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Neben der Original Sky Konferenz ist das 'bwin Topspiel der Woche' der Höhepunkt eines jeden Bundesliga-Spieltags. Die Live-Übertragung der 100. Auflage des Klassikers zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach im Free-TV ist für uns ein großartiger Anlass, um noch mehr Sportfans für Sky Sport News HD und die Live-Berichterstattung von Sky zu begeistern."



Neben der ausnahmsweisen Live-Übertragung im Free-TV auf Sky Sport News HD ist das Spiel für Sky Kunden wie gewohnt auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Go sowie in Ultra HD auf Sky Sport Bundesliga UHD verfügbar.



Empfangsdetails zu Sky Sport News HD



Seit dem 1. Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist der 24-Stunden-Sportnachrichtensender immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend und topaktuell. Sky Sport News HD berichtet ausführlich von den Trainingsplätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigsten Pressekonferenzen live.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember 2016 gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.de und in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream des Senders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



