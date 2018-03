Zürich (ots) - Der ehemalige «Sanierer der Nation», Hans Ziegler,

wehrt sich vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen eine Verfügung der

Finanzmarktaufsicht Finma. Die Finma hat im Juni 2017 entschieden,

dass der frühere Multi-Verwaltungsrat unrechtmässig erzielte Gewinne

in der Rekordhöhe von 1,4 Millionen Franken zurückzahlen müsse. Gegen

den Gewinneinzug wehrt sich Zieglers Anwalt mit einer Beschwerde vor

Gericht. Dies ist dem «Enforcementbericht 2017» der Finma zu

entnehmen, der seit gestern verfügbar ist. Zitat: «Die Verfügung

wurde angefochten.» Die Finma wirft Ziegler vor, er habe gegen

aufsichtsrechtliche Bestimmungen verstossen und in mehreren Fällen

Insiderhandel und Marktmanipulation betrieben. Gemäss

«Handelszeitung»-Recherchen fanden die Insiderfälle bei sechs Firmen,

vorab bei den Industriekonzernen Schmolz & Bickenbach sowie OC

Oerlikon, statt. Bei Letzteren war er Verwaltungsrat, bei Schmolz &

Bickenbach überdies Präsident des Audit-Ausschusses. Weitere

vertrauliche Marktinformationen bezog Ziegler aus seinem

Beratermandat bei einer M&A-Firma. Die Bundesanwaltschaft, die

Ziegler zeitweilig in Untersuchungshaft nahm, hat ein Strafverfahren

eingeleitet.



