Från: FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG From: ---------------- ------------------------------------------------ Datum: 2018-03-28 CEST 17 00 Date: ---------------- ------------------------------------------------ PRESSMEDDELANDE / PRESS RELEASE Angående: FENIX OUTDOOR FÖRVÄRVAR ROYAL ROBBINS Regarding: FENIX OUTDOOR ACQUIRES ROYAL ROBBINS ---------------- ------------------------------------------------ Fenix Outdoor International AG, en global aktör inom utveckling och försäljning av utrustning och kläder för ett aktivt friluftsliv, har undertecknat ett avtal och förvärvat 100% av det USA baserade Royal Robins. Ett företag aktivt inom kläder för friluftsliv och resande. Konsolidering kommer att ske från kvartal två 2018. Royal Robin startades av Liz och Royal Robbins 1968. Liz och Royal startade som klättringspionjärer i Yosemite. Detta ledde vidare till skapandet av en unik klädeskollektion för friluftsliv och resande. "Detta varumärke kompletterar den nuvarande klädportföljen inom Fenix Outdoor, såväl från ett segment perspektiv men också geografiskt, där Royal Robbins har en stark position på den nordamerikanska marknaden" säger Martin Nordin. Martin Axelhed, Vice President på Fenix Outdoor, lägger till: "Fenix Outdoor ser fram emot att arbeta med ett varumärke med ett så starkt varumärkesarv och äkthet. Vi ser fram emot att arbeta med Royal Robbins-teamet för att utnyttja varumärkets fulla potential och få varumärket att nå ut till fler frilufts- och reseentusiaster världen över. " "Att vara en del av Fenix Outdoor ger oss tillgång till en av de större plattformarna i friluftssektorn för att berätta för vår historia, nå nya konsumenter och få tillgång till nya marknader i en snabbare takt", säger Michael Millenacker, President och CEO för Royal Robbins . "Varumärket är väl positionerat för att bygga på sitt 50 åriga arv och för att skapa stark tillväxt." Förvärvet kommer inte att påverka Fenix Outdoors finansiella nyckeltal i någon avgörande utsträckning under 2018. ....................................................................................................... Fenix Outdoor International AG, a global player in branded outdoor apparel and equipment announced today that is has signed an agreement and acquired 100% of the US based outdoor and travel apparel company; Royal Robbins. Consolidation will be made from Q2 2018. Royal Robbins was founded by Liz and Royal Robbins in 1968. Liz and Royal started in Yosemite as climbing pioneers, which led to the creation of an exceptional clothing collection for travel and outdoor adventures. "This brand complements the current apparel portfolio of Fenix Outdoor, both from a segment perspective and also from a geographical perspective, where Royal Robbins has a strong position in the North American market", said Martin Nordin, Chief Executive Officer of Fenix Outdoor. Martin Axelhed, Vice President at Fenix Outdoor, added, "Fenix Outdoor is excited to partner with a brand with such a strong brand heritage and authenticity. We are looking forward to working with the Royal Robbins team to harness the brand's untapped potential to grow and expand its reach to more outdoor and travel enthusiasts worldwide." "Being a part of Fenix Outdoor provides us with one of the larger platforms in the outdoor space to tell our authentic story, reach new consumers, and access new markets at an accelerated pace." said Michael Millenacker, President and Chief Executive Officer of Royal Robbins. "The brand will be well-positioned to build on our 50 years of heritage and drive significant growth." The acquisition will not affect the financial key figures of Fenix Outdoor Group in any material way during 2018. Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom personen nedan för offentliggörande den 28 mars 2018 kl 17 00 . This information was before the publishing insider information. Fenix Outdoor International AG is obliged to publish this information under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person stated below, for publication March 28th, 2018 at 17 00. För ytterligare information kontakta / For more information please contact CEO Martin Nordin +41 797 992758 Fenix Royal Robbins press release https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yy_m_hITWmPb-OUol8Tmf9_kJJCqlIATAg6yx90RUPLtwQ_l2p0ujyedbQ1LFAtXMwY943LetGoSyWY1BoNDUCnVGBL5mvIIalxq5NfEiPwT6OYxAPM99Zfjtxo7pGHZtIDYzAXt0IQjm_wlkq8iICP6b9nNXMjiR_8zDYUam5jDZH6IPuvT9LeWfuvGdVcc

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)