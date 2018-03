Am Mittwoch hat der DAX nur vergleichsweise wenig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.940,71 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Angesichts der Kurskapriolen bei Facebook und anderen jungen Firmen in den USA waren auch europäische Tech-Werte im Blickpunkt. Im DAX betraf das insbesondere Infineon-Aktien, die über vier Prozent nachgaben. Deutlich im Plus waren dagegen Beiersdorf, Merck und Henkel. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,2349 US-Dollar (-0,45 Prozent).