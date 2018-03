Lieber Leser,

der Absturz von Kupfer setzt sich auch in dieser Woche weiter fort. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als könnte Kupfer sein Dreijahreshoch wieder erreichen, befindet sich der Rohstoff aktuell im freien Fall. Das Dreijahreshoch rückt in weite Ferne.

Ende des Jahres 2017 stand der Kurs von Kupfer bei 7253 $. Das war der beste Wert seit drei Jahren. Danach ging es mehr und mehr abwärts bis Anfang Februar der Preis für eine Tonne Kupfer nur noch 6700 $ betrug. Danach ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...