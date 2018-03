Die zur 3-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) hat 2017 ein Plus von 24,1 Prozent bei ihrem Konzernjahresüberschuss vor Steuern verzeichnet und erwirtschaftete somit 91,2 Mio. Euro (2016: 73,5 Mio. Euro). Dies teilte das Institut am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das BTV-Eigenkapital stieg um ...

