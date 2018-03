Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Gründonnerstag, dem 29.03.2018, veröffentlicht werden. Dabei legen GFT Technologies, Manz, Nemetschek, Phoenix Solar, Rhön Klinikum, RIB Software, Software AG u.a. Bilanzen vor. Darüber hinaus stehen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Großbritannien, die Inflationsrate in Deutschland und der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Fokus.