Tagesausblick für 29.3.: DAX bleibt labil. Infineon, Nordex und Tesla im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte bleiben labil. Das gilt vor allem für Technologietitel, die heute wieder zu den größten Verlierern in Europa und der Wall Street zählten. Dabei ist die US-Wirtschaft im vierten Quartal mit 2,9 Prozent stärker gewachsen als zunächst angenommen und die langfristigen Renditen in den USA und zahlreichen europäischen Ländern gingen weiter zurück. Diese Meldungen halfen dem DAX zwar dabei die Verluste einzudämmen. Die Unsicherheit rund um den Handelskonflikt drückt jedoch vor allem exportorientierte Titel. Unter Druck gerieten dabei auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Zu den wenigen Gewinnern zählten hingegen defensive Werte.

Morgen stehen einige Termine im Kalender. Zudem werden die Marktteilnehmer Meldungen aus Brüssel, Peking und Washington genau unter die Lupe nehmen. Am Freitag geht es in das verlängerte Wochenende. Ein großer Ausbruch nach oben erscheint aus heutiger Sicht somit unwahrscheinlich.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Bank setzt sich bei rund EUR 11 fest. Jüngsten Meldungen zufolge droht der Abschied des Konzernchefs John Cryan. Ein negativer Analystenkommentar ließ die Aktie von ElringKlinger kräftig einbrechen. Gestern zählte die Aktie von Infineon zu den größten Gewinnern im DAX. Heute führte das Wertpapier des Halbleiterherstellers die Liste der Verlierer an. Gar noch höhere Verluste mussten Aixtron und Dialog Semiconductor hinnehmen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 wurden von den Hapag Lloyd-Aktionären mit Wohlwollen aufgenommen. Trotz des schwachen Gesamtmarkts verbesserte sich die Aktie deutlich und setzte sich gar an die Spitze des SDAX. Die Jahre 2018 und 2019 sind Übergangsjahre bei Nordex. So rechnet der Windanlagenbauer für das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Die Aktie verlor daraufhin zeitweise zweistellig. US-Behörden prüfen einen jüngst ereigneten Unfall eines Teslas. Anleger quittieren dies heute mit einem Abschlag von über acht Prozent. Zu den größten Verlierern im S&P 500 zählen derweil Amazon und Netflix. Während exportorientierte und technologielastige Werte heute (kräftig) verloren flüchteten viele Investoren in defensive Sektoren wie Konsumwerte (Beiersdorf), Gesundheit (Fresenius) und Versorger (E.On, RWE).

Morgen werden unter anderem BayWa, Software AG, Tele Columbus und Wienerberger Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

Deutschland - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 24. März

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, März

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.040/12.350/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.810/12.000 Punkte

Nach einer Schwächephase am Vormittag verbesserte sich der DAX bis auf 11.940 Punkte. Bei rund 12.000 Punkten stößt der Index an eine Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über 12.040 Punkte besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.350 Punkte. Nach unten findet der Index im Bereich von 11.730 und 11.810 Punkten eine breite Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2018 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2012 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

