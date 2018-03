Der Wiener Rentenmarkt hat am Nachmittag geringfügig nachgegeben. Händler erklärten die Abgaben mit der Aufhellung der Stimmung an den Aktienbörsen im Tagesverlauf.Belastet wurden die als sichere Anlagehäfen geltenden Anleihen zudem von robusten Wachstumsdaten aus den USA. So war die größte Volkswirtschaft der Welt im Schlussquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...