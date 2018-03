Ordentliche Generalversammlung - Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an

Altstätten, 28. März 2018 - Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2017 sowie den Vortrag des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2017 auf die neue Rechnung 2018. Zudem stimmten sie der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 3.00 pro Aktie zu. Die Versammlung wählte die Verwaltungsräte Nick Huber (Präsident), Erwin Locher, Jürgen Rauch, Matthew Robin, Astrid Waser und Roland Weiger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Ernst & Young AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle bestätigt. Schliesslich hiessen die Aktionäre in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2017 gut und genehmigten in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

Die Ausschüttung von CHF 3.00 je Aktie entspricht einer Rendite von 3,2% basierend auf einem Aktienkurs von CHF 94.90 (per 31. Dezember 2017) und wird am 6. April 2018 (Payment Date) ausbezahlt.

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den Hauptmärkten, beispielsweise in China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website (www.coltene.com: http://www.coltene.com/de/)

