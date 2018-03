Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach einem äusserst schwachen Start am Ende mit klar höheren Notierungen abgeschlossen. Der Leitindex SMI geriet zunächst mit Blick auf die schwachen US-Vorgaben vom Dienstagabend stark unter Druck und fiel beinahe bis auf das am Montag gesetzte Jahrestief bei 8'500 Punkten zurück. Als sich dann aber am frühen Nachmittag eine Stabilisierung an der Wall Street abzeichnete, hellte sich auch die Stimmung an den europäischen Börsen auf. Von den Index-Schwergewichten Novartis, Nestlé und Roche angetrieben gelang dem SMI gar der Sprung über die Marke von 8'750 Zähler.

Unterstützung erhielten die US-Börse und damit auch weitere Finanzmärkte von den etwas besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China bleiben aber so kurz vor dem verlängerten Osterwochenende das bestimmende Thema an den Märkten. Und auch die diplomatischen Verwerfungen mit Russland tragen zur allgemeinen Zurückhaltung bei. Angesichts der derzeit ziemlich hohen Volatilität warnen Händler vor weiteren Rückschlägen, vor allem falls weitere Aufträge zum Stoppen von Kursverlusten automatisch ausgelöst werden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,36% höher bei 8'756,12 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,99% auf 1'434,00 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,12% auf 10'201,62 Stellen. Von ...

