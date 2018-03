Russland will "zur rechten Zeit" auf die ausgewiesenen Diplomaten reagieren - und macht Großbritannien ausgerechnet die Giftgas-Affäre zum Vorwurf.

Wirklich Nettes hatte Heather Nauert, die Sprecherin des Weißen Hauses, über Russland nicht zu sagen. Als sie gefragt wurde, ob die Diplomatenausweisungen eine Einmischung bei den Kongresswahlen 2018 verhindern würden, sagte sie: "Russland hat lange Arme und viele Tentakel." Und fügte dann erklärend hinzu: "Ganz wie ein Tiefseemonster."

Die russische Botschaft in Washington fühlte sich angesichts dieser Beschreibung an Goebbels-Propaganda erinnert und twitterte als Antwort: "Heute haben wir die "Große antibolschewistische Show" in der Aufführung des US-State Departments gesehen.

Neben dem Stenogramm des Briefings von Nauert führte die Botschaft dann ein Plakat aus Nazizeiten auf.

Auch in Moskau kam der Vergleich nicht gut an: Der stellvertretende Chef des Sicherheitsausschusses in der Duma Andrej Krasow sprach von einer "Dämonisierung Russlands", die es schon immer gegeben habe, die nun aber mit "neuer Kraft" eingesetzt habe, weil Russland erstarke.

Aber es ...

