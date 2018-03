Auch an der deutschen Börse stehen Tech-Titel unter Druck. Immerhin kann der Dax im Tagesverlauf seine Verluste eindämmen.

Angesichts des Datenskandals um Facebook haben die Anleger in Europa am Mittwoch bei den Technologiewerten Kasse gemacht. Der Dax schloss bei 11.940 Punkten 0,3 Prozent niedriger. Der EuroStoxx50 ging sogar mit einem Plus von 0,4 Prozent aus dem Handel, der über weite Strecken extrem hektisch war und laut Händlern vom Terminhandel bestimmt wurde. Der MDax gab um 0,55 Prozent auf 25.349 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte hingegen im Sog der vor allem am Dienstag extrem schwachen US-Börse Nasdaq 2,85 Prozent auf 2483 Punkte ein.

An der Wall Street fanden die Indizes bis Handelsschluss in Europa keine klare Richtung. Der Dow Jones und der S&P500 notierten kaum verändert, der Nasdaq-Composite lag leicht Prozent im Minus. Dabei änderten die Indizes fast minütlich ihre Richtung. Ein klarer Trend sei nicht zu erkennen, sagte ein Händler.

"Die Malaise ...

