Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Rentenmarkt wegen Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: Wegen Karfreitag findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien kein Börsenhandel statt.

MONTAG: Am Ostermontag findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong und Australien kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.331,25 +0,43% -4,93% Stoxx50 2.954,57 +0,71% -7,03% DAX 11.940,71 -0,25% -7,56% FTSE 7.028,75 +0,41% -9,96% CAC 5.130,44 +0,29% -3,43% DJIA 24.065,37 +0,87% -2,65% S&P-500 2.629,05 +0,63% -1,67% Nasdaq-Comp. 7.026,46 +0,25% +1,78% Nasdaq-100 6.549,13 +0,30% +2,39% Nikkei-225 21.031,31 -1,34% -7,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,2% -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,09 65,25 -1,8% -1,16 +6,3% Brent/ICE 68,95 70,11 -1,7% -1,16 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,57 1.345,01 -1,3% -17,44 +1,9% Silber (Spot) 16,31 16,53 -1,4% -0,22 -3,7% Platin (Spot) 937,95 943,75 -0,6% -5,80 +0,9% Kupfer-Future 3,00 3,00 +0,1% +0,00 -9,4%

FINANZMARKT USA

Die US-Technologiewerte bleiben auch zur Wochenmitte unter Druck. Denn die Furcht vor Regulierungen im Sektor belastet unverändert. Im Zentrum des "Technologie-Bebens" bleibt weiterhin die Facebook-Aktie, die sich mit einem Minus von 0,5 Prozent zeigt. Das Soziale Netzwerk teilte mit, die Datenschutzeinstellungen neu gestalten zu wollen. Damit will das Unternehmen möglichen Regulierungsschritten offenbar zuvorkommen. Deutlich unter Druck stehen dagegen Amazon (minus 6,6 Prozent) und Netflix (minus 5,8 Prozent). Analysten verweisen auf die aufgeblähten Bewertungen der Branchenvertreter. So hat die Vermögensverwaltung von JP Morgan ihre signifikante Technologie-Übergewichtung reduziert. Es gibt aber auch neue Hiobsbotschaften aus der Branche. Nach einem folgenschweren Unfall mit einem Tesla ermitteln nun die Behörden gegen den Elektroautobauer. Als wäre das nicht schon genug, hat Moody's die Bonitätseinstufung gesenkt und vor Liquiditätsengpässen gewarnt. Der Wert bricht um 8,3 Prozent ein. Starke US-BIP-Daten rufen Anlegern derweil in Erinnerung, dass die US-Wirtschaft brummt - sie stützen den Gesamtmarkt. Im Anschluss an die Daten legte der Dollar, befeuert von erneuten Zinserhöhungsspekulationen, kräftig zu. Unter den Einzelaktien treibt ein positiver Ausblick RH um 20,4 Prozent. Die Aktien des kanadischen Mobiltelefonherstellers Blackberry können anfängliche Kursgewinne nicht behaupten und verlieren 0,5 Prozent. Zunächst hatten positive Geschäftszahlen den Kurs gestützt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erholt von deutlich höheren Verlusten haben sich Aktien aus dem Handel verabschiedet. Übergeordnet stimmte das nach oben revidierte US-BIP freundlich. Stützend wirkten aber vor allem die kräftigen Umschichtungen zum Quartalsende in defensive Aktien; der Versorgersektor schloss fast 3 Prozent höher. Der Kurssturz der US-Technologieaktien hatte bereits am Morgen heftig belastet. In Europa schloss der Index der Technologiewerte daher 2 Prozent im Minus. Im DAX fielen Infineon um 4 Prozent, die österreichische AMS um fast 10 Prozent, STMicro um 5,4 Prozent und ASML um 4,5 Prozent. Bankenwerte litten unter der immer stärkeren Abflachung der Zinskurve. Commerzbank verloren 1,9 Prozent und Deutsche Bank 1 Prozent. Dazu drückten Wachstumssorgen nach der jüngsten Abschwächung der Einkaufsmanager-Indizes in Europa sämtliche Konjunkturwerte. Der Preisverfall bei Eisenerz belastete Rohstoffwerte, so Aurubis um 3,4 Prozent - Antofagasta und AngloAmerican verloren bis zu 3,9 Prozent. Nur massive Umschichtungen hinein in defensive Aktien wie Versorger und Hersteller von Haushaltsgütern bremsten den Einbruch der Tech- und Konjunkturaktien etwas ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.31 Uhr Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2346 -0,47% 1,2395 1,2399 +2,8% EUR/JPY 131,37 +0,50% 131,00 131,11 -2,9% EUR/CHF 1,1783 +0,37% 1,1757 1,1759 +0,6% EUR/GBP 0,8750 -0,10% 0,8738 1,1407 -1,6% USD/JPY 106,40 +0,96% 105,68 105,74 -5,6% GBP/USD 1,4111 -0,36% 1,4186 1,4143 +4,4% Bitcoin BTC/USD 7.925,11 -1,4% 7.923,33 8.128,61 -42,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Verkauft wurden im Sog der sehr schwachen US-Branchenvertreter vor allem Technologiewerte. Zum einen hat der Datenschutzskandal um Facebook die Stimmung bezüglich des Sektors eingetrübt. Zum anderen wachsen die Zweifel an den Wachstums- und Ertragsaussichten der Branche, nachdem Nvidia die Tests mit autonomen Fahrzeugen ausgesetzt hat. Das Unternehmen reagierte damit auf einen Unfall. An der Tokioter Börse erholte sich der Nikkei im Tagesverlauf etwas. Die Börse in Sydney hielt sich besser als viele andere Märkte der Region, allerdings spielen an der rohstofflastigen australischen Börse Technologiewerte nur eine untergeordnete Rolle. Sichere Häfen verzeichneten trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten relativ wenig Zulauf. Das dürfte daran gelegen haben, dass aus der Politik Entspannungssignale kamen. Zum einen streben die USA und China im Zollstreit eine Lösung an, zum anderen scheint in den Atomstreit mit Nordkorea Bewegung zu kommen. Unter den Einzelwerten im Technologiesektor verbilligten sich Softbank um 4 Prozent. Das Unternehmen plant ein gemeinsames Solarstromprojekt mit Saudi-Arabien. Die Kosten dafür sollen sich zunächst auf 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs bei Technologiewerten verlor das HSI-Schwergewicht Tencent in Hongkong 4,2 Prozent. Die Aktien der Apple-Zulieferer AAC Technologies und Sunny Optical ermäßigten sich um 6 und 7,5 Prozent. In Tokio ging es für Panasonic um 5,1 Prozent nach unten. Die Aktien des Chipherstellers Tokyo Electron verzeichneten ein Minus von 4,4 Prozent. An der Börse in Seoul gaben Samsung Electronics um 2,6 Prozent nach. Auch auf Taiwan wurden Chip-Aktien verkauft. In Hongkong brachen die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers BYD um 7,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Siemens Gamesa erhält Auftrag für 20 Windturbinen in Deutschland

Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa hat einen Auftrag aus Deutschland erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es 20 Turbinen für 5 Windparks in Deutschland liefern. Finanzielle Details nannte die Siemens Gamesa Renewable Energy SA nicht. In der Branche gilt als Faustregel: 1 MW Leistung kostet etwa 1 Million Euro.

Hapag-Lloyd schreibt wieder Gewinn und zahlt Dividende

Die Reederei Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben und will eine Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen 0,57 Euro je Aktie erhalten, wie die Hapag-Lloyd AG mitteilte. Im Jahr zuvor waren sie leer ausgegangen.

Singulus grenzt operativen Verlust ein

Der Maschinenbauer Singulus Technologies hat im vergangenen Jahr trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs operativ erneut einen Verlust verzeichnet. Allerdings konnte der Fehlbetrag erheblich verringert werden, wie das Unternehmen bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Die Marge verbesserte sich dank einer besseren Auslastung spürbar.

Bombardier und IG Metall einigen sich endgültig auf Abbau von 2.200 Stellen

Der Bahntechnik-Hersteller Bombardier hat sich mit der Gewerkschaft IG Metall auf die letzten Details des Stellenabbaus in seinen deutschen Werken verständigt. Demnach sollen 1.500 Mitarbeiter bis 2020 das Unternehmen freiwillig verlassen, wie die Tarifpartner mitteilten. Diese Maßnahme "war angesichts der wirtschaftlichen Lage der Bombardier Transportation Deutschland nicht zu vermeiden, wird aber unter dem Aspekt der Freiwilligkeit sozialverträglich umgesetzt", erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Olivier Höbel.

Kaufhof-Mutter HBC schwächelt weiterhin

Der kanadische Einzelhandelskonzern HBC hat in seinem vierten Geschäftsquartal per Anfang Februar auf bereinigter Basis erneut Umsatzrückgänge hinnehmen müssen. Dabei ging es auch in Europa abwärts, wo das als Hudson Bay bekannte Unternehmen unter anderem die deutschen Kaufhof-Warenhäuser betreibt. Zwar stiegen die Einnahmen in absoluten Zahlen insgesamt auf 4,695 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet gut 2,9 Milliarden Euro, wie HBC mitteilte.

Ryanair und Laudamotion gehen im Juni mit 21 Flugzeugen an den Start

Die Fluggesellschaften Ryanair und Laudamotion gehen mit ihrer neuen Partnerschaft ab Juni mit 21 Flugzeugen an den Start. Von sieben Städten in Deutschland sowie aus Wien und Zürich werden 65 Flugstrecken zu 44 Destinationen angeboten, wie beiden Unternehmen gemeinsam mitteilten. Neben finanzieller und geschäftlicher Unterstützung stellt Ryanair Laudamotion sechs Flugzeuge im Wet Lease, also mitsamt der Crew, für den Sommer zur Verfügung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 12:28 ET (16:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.