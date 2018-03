Liebe Leser,

Nokia ist nun wieder auf dem Weg zu alten Tops, wenngleich es bei diesem Anstieg auch immer wieder zu Rückschritten kommt. Dennoch: wer kurzfristig einsteigt, sollte Kurschancen auf wenigstens knapp 20 % haben, heißt es nach Meinung von Chartanalysten. Die Aktie ist in bester Verfassung. Konkret: Am Mittwoch ging es zwar minimal nach unten. Dennoch befinden sich die Kurse insgesamt seit Anfang Februar in einem klaren Aufwärtsmodus. Der Wert konnte ausgehend von weniger als ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...