Vorstandschef John Cryan äußert sich erstmals nach den Spekulationen um seine Ablösung. Er will sich mit all seiner Kraft für die Deutsche Bank einsetzen.

Erstmals seit Beginn der Führungsdebatte in der Deutschen Bank hat sich Vorstandschef John Cryan zu Wort gemeldet. "Leider geht es rund um unsere Bank alles andere als ruhig zu - einmal mehr sind wir in den Schlagzeilen", schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. In den vergangenen Tagen habe er mit einigen der Mitarbeiter gesprochen und wisse um ihre Sorgen, dass die Gerüchte nicht gut für die Bank sind.

Die Unruhe bei der Deutschen Bank ist groß: Seit Donnerstag ist bekannt, dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Fühler nach alternativen Kandidaten für die Unternehmensspitze ausstreckt. Informationen des Handelsblatts decken sich mit denen der britischen "Times", die zuerst über dieses Thema berichtet hatte.

Mit seinem internen Brief versucht Cryan, die Unruhe einzudämmen. "Ich möchte Ihnen daher versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...