Potsdam (ots) - Wir haben allen Grund zum Jubeln! Radio TEDDY hat erneut beste Ergebnisse in der Sendergeschichte erzielt und ist damit einer der größten Gewinner der heutigen ma 2018 Audio I. Die exzellenten Zahlen beweisen es:



446.000 "Hörer pro Tag" schalten täglich das Kinderradio für die ganze Familie ein und mit zweistelligen Zuwachsraten - großartigen 19% - punktet der Sender in der Durchschnittsstunde. Absolut sensationell und quasi eine "Schallmauer durchbrochen": Erstmalig starten 100.000 Hörer in der 7-Uhr-Stunde mit Radio TEDDY in den Tag!



Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Ich bin sehr stolz auf das Team und seine tollen Ergebnisse. Seit Jahren überzeugen sie tagtäglich mit Leidenschaft, Professionalität und Kreativität die Kinder und ihre Familien; inzwischen in acht Bundesländern! Die Erfolgsgeschichte wird weitergehen. Ganz Deutschland braucht ein Kinderradio für die ganze Familie!"



Quelle ma 2018 Audio I



