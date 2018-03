Steigerung der Unternehmensleistung durch Aufbau und Messung von erstklassigen Produktentwicklungsfähigkeiten

Die Entwicklung der Fähigkeit, Lösungen konsequent und schnell auf den Markt zu bringen, verbunden mit Agilität, Kundenzufriedenheit und kompromissloser Qualität, sind in der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt wichtige Schlüsselfaktoren. Das CMMI Institute hat CMMI Development V2.0 herausgegeben, ein weltweit anerkanntes Modell zur Prozessverbesserung von bewährten Verfahren in der Software-, Produkt- und Systementwicklung, das die organisatorische Leistungsfähigkeit erhöht.

"Die weltweite Übernahme der CMMI ist aufgrund der wesentlichen Ergebnisse, die sie erzielt, in Rekordhöhe gestiegen", sagte Kirk Botula, CEO des CMMI Institute. "Leistungsstarke gewerbliche und staatliche Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich darauf, dass die CMMI einen klaren Fahrplan zur Risikominimierung, Wertschöpfung und zum Aufbau einer belastbaren Kultur der kontinuierlichen Verbesserung bereitstellt. Dazu zählen Unternehmen wie Honeywell, Cognizant und Unisys sowie US-Regierungsbehörden wie die FDA und die NASA."

Fähigkeiten sind der Eckpfeiler für ein Unternehmen, um Ergebnisse zu erzielen und strategische Prioritäten in Angriff zu nehmen. CMMI Development V2.0 wird Unternehmen dabei helfen, die Leistung durch den Aufbau und die Erhaltung von Fähigkeiten in Schlüsselbereichen wie Produktentwicklung und -gestaltung, Umgang mit der betrieblichen Resilienz, Arbeitsplanung und -verwaltung, Auswahl und Verwaltung von Lieferanten, Sicherstellung der Qualität und Verwaltung der Belegschaft erheblich zu verbessern.

Die Produktsuite CMMI V2.0 umfasst das Reifegradmodell, die Einführungsanleitung, System- und Unterstützungswerkzeuge, Schulung, Zertifizierung und eine Bewertungsmethode. Und wie die Vorgängerversionen enthält CMMI V2.0 fünf Ebenen, die einen Weg zur Reifesteigerung der Fähigkeiten darstellen, um die Unternehmensleistung zu verbessern.

CMMI Development V2.0 ermöglicht Folgendes:

Verbesserung der Unternehmensleistung Die Unternehmensziele werden in direkten Bezug zum operativen Geschäft gesetzt, um messbare, verbesserte Leistungen in Bezug auf Zeit, Qualität, Budget, Kundenzufriedenheit und andere wichtige Faktoren zu erzielen.

Nutzung aktueller bewährter Verfahren CMMI V2.0 ist eine vertrauenswürdige Quelle bewährter Verfahren, die auf der neuen Online-Plattform kontinuierlich aktualisiert werden, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.



Schaffung einer agilen Resilienz und Skalierungsfähigkeit Direkte Anleitung zur Stärkung einer agilen Resilienz mit Scrum-Projektprozessen im gesamten Unternehmen sowie einem Schwerpunkt auf Leistung

Messung von Fähigkeit und Leistung Neue leistungsorientierte Bewertungsmethode verbessert die Zuverlässigkeit und Konsistenz des Leistungsvergleichs bei gleichzeitiger Senkung der Vorbereitungszeit und der Lebenszykluskosten.

Beschleunigung der Einführung Aufgrund der Online-Plattform und Einführungsanleitung lassen sich die Vorteile von CMMI besser denn je nutzen



CMMI V2.0 wurde in Zusammenarbeit mit Förderern wie BAE Systems, Booz Allen Hamilton, Honeywell, Lockheed Martin, NASA, Northrup Grumman und Siemens sowie über 300 Akteuren aus Industrie, Behörden und Hochschulen aus mehr als 20 Ländern entwickelt.

Weitere Informationen über CMMI Development V2.0 finden Sie unter cmmiinstitute.com

Über das CMMI Institute

Das CMMI Institute (cmmiinstitute.com), eine Tochtergesellschaft von ISACA Enterprises, ist weltweit führend in der Förderung von bewährten Verfahren für Mitarbeiter, Prozesse und Technologie. Das Institute bietet die Hilfsmittel und Unterstützung, mit denen Organisationen ihre Fähigkeiten bewerten und ihren Reifegrad steigern können, indem sie ihren Betrieb an bewährten Verfahren messen und Leistungslücken aufdecken. Seit über 25 Jahren haben Tausende von leistungsstarken Organisationen in zahlreichen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Finanzen, Gesundheitsdienste, Software, Verteidigung, Transport und Telekommunikation, ihre Leistung verbessert, eine CMMI-Reifegradbewertung erhalten und nachgewiesen, dass sie fähige Geschäftspartner und Zulieferer sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180328005977/de/

Contacts:

CMMI Institute

Joe Callahan, +1-412-282-4020

jcallahan@cmmiinstitute.com

oder

ISACA

Tassi Herrick, +1-308-539-1883

tassi.herrick@ogilvy.com