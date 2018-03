Potsdam (ots) - Grandioser Erfolg bei der heutigen ma 2018 Audio I! BB RADIO erreicht die Marktführerschaft und ist somit unter allen Angeboten in Berlin-Brandenburg der meistgehörte Sender. 767.000 Hörer schalten täglich ein.



BB RADIO punktet auch mit weiteren erfolgreichen Daten. In der D-Stunde werden 112.000 Hörer erreicht. Dies bedeutet eine Steigerung um 7%. Und auch im Home-Markt Brandenburg wird mit 513.000 "Hörern pro Tag" die Marktführerschaft erzielt, ebenso in der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen.



Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu den Zahlen: "Seit Jahren spielt BB RADIO beständig und auf hohem Niveau in Spitzenpositionen mit. Für diesen Erfolg kämpft das Team täglich gemeinsam, um Hörern als auch Kunden stets ein verlässlicher Partner zu sein. Ich bin sehr stolz auf ihre Arbeit."



Detaillierte Ergebnisse der Media-Analyse sind auf der Website des regionalen Vermarkters IR MediaAd, unter www.ir-media-ad.com zu finden.



Quelle: ma 2018 Audio I



