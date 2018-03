Das Ölkartell möchte den Ölpreis stabilisieren. Verträge über mehrere Jahrzehnte sollen noch besser Preisschwankungen verhindern.

Das Ölkartell Opec strebt zur Stabilisierung des Ölpreises auf viele Jahre angelegte Abstimmungen mit anderen Ölförderstaaten an. Dies sagte Generalsekretär Mohammad Barkindo am Mittwoch auf einer Energiekonferenz in Bagdad nur einen Tag, nachdem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Interview mit Reuters angekündigt hatte, Vereinbarungen mit Russland und anderen ...

