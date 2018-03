Liebe Leser,

First Majestic Silver hat zuletzt die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Diese sind gemischt ausgefallen. So hat man beim Umsatz von 252 Mio. US-Dollar die Analystenerwartungen leicht enttäuscht. Diese rechneten mit 255 Mio. US-Dollar. Beim EBITDA hingegen wurden die Einschätzungen mit 80,7 Mio. US-Dollar übertroffen. Zwar lag das Ergebnis hier 28,6 % unter dem des Vorjahres, allerdings rechneten Analysten mit einem Rückgang von 35 %. Beim Ergebnis je Aktie hat ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...