Seit 1. März 2018 trägt Tobias Kütscher bei TIGI die Verantwortung für Gesamteuropa. Neben Deutschland und Österreich sowie den Osteuropäischen Ländern gehören nun auch Frankreich, Italien, Russland und England - Zentrale und Ursprung der Marke - zu seinem Aufgabenbereich.



In 2012 wechselte er von L'Oréal in die Position des Deutschland-Geschäftsführers der innovationsgetriebenen Unilever-Marke. 2014 wurde er zum General Manager für Deutschland und Osteuropa.



Kütschers Vision: Den Erfolg aus den letzten fünf Jahren - in seinen bisherigen Positionen erreichte er 75 Prozent Umsatzwachstum - auf Gesamteuropa auszuweiten, Wissen intensiver auszutauschen und gemeinsame erfolgreiche Strategien zu entwickeln. "Es geht darum, stetig dazu zu lernen und sich konstant weiterzuentwickeln - das heißt auch, sich immer wieder komplett neu zu hinterfragen."



Dabei setzt Kütscher vor allem auf die Förderung und kreative Weiterentwicklung seiner Teams und Partner: "Motivierend, leidenschaftlich, neugierig!"



Ziel für 2018 ist es, das TIGI Portfolio durch eine neue Premium-Marke mit starker Service-Orientierung weiterzuentwickeln und die Digitalisierung mit innovativen Ideen als Wachstumstreiber für unsere Kunden zu nutzen. "Vorwärtsstreben, querdenken und neue Wege gehen!"



