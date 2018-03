Hamburg (ots) - Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue spricht von 2018 als "einem der wichtigsten Jahre für die Zukunft der Medien" insgesamt und der öffentlich-rechtlichen im Besonderen. Was ist der Auftrag der Sender, wie sollen sie aufgestellt sein, das sind die inhaltlichen Kernfragen. Georg Restle, Redaktionsleiter und Moderator von "Monitor" (WDR), erachtet "grundlegende Reformen als notwendig", wenn die Öffentlich-Rechtlichen die Gesellschaft auch in Zukunft hinter sich haben wollten. Darin besteht Einigkeit mit dem Privatsenderverband VPRT. Dessen Vorstandsvorsitzender, der n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel, glaubt, "wir haben ein Zeitfenster, in dem sich eine ganze Menge bewegt. Und das Ganze passiert vor dem Hintergrund einer massiv schwindenden Akzeptanz."



Um auf dem Feld der Medienpolitik Orientierung zu bieten, bündelt das NDR Magazin "Zapp" seine medienpolitischen Beiträge jetzt in einem umfangreichen Dossier. Es bietet eine dreistellige Anzahl von "Zapp"-Beiträgen aus den vergangenen zehn Jahren. Sie sind nach thematischen Schlagwörtern katalogisiert und so für die Nutzerinnen und Nutzer wieder zugänglich.



Das "Zapp"-Dossier Medienpolitik umfasst neben Interviews und Berichten zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen und privaten Medien auch ein Glossar zu den Grundbegriffen der Medienpolitik sowie eine Aufbereitung der wichtigsten medienpolitischen Daten. Es ist damit nicht nur ein Archiv medienpolitischer Berichterstattung, sondern auch eine Wissensdatenbank für alle, die sich mit Medienpolitik intensiv beschäftigen möchten. Das Dossier wird fortlaufend aktualisiert sowie um Gastbeiträge und Foren zur Medienpolitik ergänzt. Nutzerinnen und Nutzer können sich an aktuellen Diskussionen beteiligen.



Das Dossier steht ab sofort online und wird fortlaufend aktualisiert. Abrufbar ist es unter https://www.NDR.de/medienpolitik.



