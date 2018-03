Från: FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG From: ---------------- --------------------------------------------------------------- Datum: 2018-03-28 CEST 20 00 Date: ---------------- --------------------------------------------------------------- PRESSMEDDELANDE / PRESS RELEASE Angående: FENIX OUTDOOR FÖRVÄRVAR ROYAL ROBBINS, RÄTTELSE Regarding: FENIX OUTDOOR ACQUIRES ROYAL ROBBINS, CORRECTION ---------------- --------------------------------------------------------------- Fenix Outdoor International AG informerade felaktigt i tidigare pressmeddelande, utgivet 2018-03-28 kl 17 00, att pressmeddelandet innehöll insiderinformation med skyldighet att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Så är inte fallet. Inga andra justeringar av det tidigare pressmeddelandet har gjorts. Fenix Outdoor International AG reported incorrectly in the previous press release published at 17:00 on 2018-03-28 that the press release contained inside information with the obligation to publish under the EU Market Abuse Regulation. That is not the case. No other adjustments to the previous press release have been made. . För ytterligare information kontakta / For more information please contact CEO Martin Nordin +41 797 992758 Fenix Royal Robbins press release correction https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gZX2rvF5M0QyRqsuFWaRzvnrxeJtxkaNrZyvZU5043ZlcMtrRI96xlb1adMZ8Nkc1cTwWqF8W1e91HLZWuy0c2XxmLM__ssp0SKe9Ql-sMZ7H79acORAdIEgT9BhyEMCLYzyl-1oyzR2ukhcG8qclkaU3BWLjW0nSweUa9QlBtqLF9j0D7ahdelEo6l6f6SeZb94zthM9IcWGcdXx4PSzA==

March 28, 2018 14:00 ET (18:00 GMT)