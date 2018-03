In der Region Kapstadt hatten alle Experten für dieses Frühjahr mit einer Jahrhundert-Dürre gerechnet. Doch die Katastrophe kann abgesagt werden - vorerst.

Wie schnell sich das Blatt wenden kann: Wochenlang hatten seit Jahresbeginn Horrormeldungen über den sogenannten "Day Zero" die Berichterstattung über Kapstadt und seine Wasserkrise bestimmt - den Tag, an dem die Wasserversorgung der Vier-Millionen-Stadt zusammenbrechen und Kapstadt als erste Metropole weltweit sprichwörtlich austrocknen würde.

Von einem unaufhaltsamen Kollaps der Stadt war die Rede und von Chaos und Anarchie im Kampf der Menschen um das Wasser. Soldaten sollten, so hieß es, an Day Zero jede der rund 200 öffentlichen Wasserausgabestellen besetzen, an denen sich die Kapstädter ihre Wasserration von dann nur noch 25 Liter am Tag abholen sollten.

Deutsche Zeitungen malten besonders düstere Szenarien, vielleicht auch deshalb, weil sich viele in ihrer Warnung vor dem Klimawandel bestätigen sahen - und glaubten, mit Kapstadt das optimale Anschauungsobjekt gefunden zu haben.

Umso mehr verblüfft, wie wenig nun gerade in den deutschen Medien über die vor drei Wochen gegebene Entwarnung zur Wasserkrise am Kap zu lesen ist: Nachdem der kritische Tag zunächst von Mitte April über Anfang Juni bis in den späten August gewandert war, verkündete die in Kapstadt tonangebende liberale Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) in Gestalt ihres Vorsitzenden Mmusi Maimane Mitte März, dass Day Zero für dieses Jahr nun ganz abgesagt worden sei - und das, obwohl bislang noch niemand weiß, wie der für Kapstadt so wichtige Winterregen zwischen Mai und August in diesem Jahr ausfallen wird.

Gewagt ist die Absage aber auch deshalb, weil 2017, nach zwei bereits sehr schwachen Regenjahren, das regenärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen am Kap vor fast 100 Jahren war - eine Abfolge an Dürrejahren wie sie statistisch eigentlich nur alle 400 Jahre vorkommen dürfte.

War die ganze Aufregung also nur Panikmache oder ist die Apokalypse womöglich nur verschoben? Sicher ist, dass die Lage zu Jahresbeginn am Kap bitter ernst war - und nicht wenige Experten, wie etwa Kevin Winter ...

